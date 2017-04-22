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Красноярский край увеличит бюджет "Енисея" в случае выхода клуба в РФПЛ

Спорт
22 апреля, 10:31 UTC+3 КРАСНОЯРСК корр. ТАСС, Андрей Карташов
"Енисей" занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ после 32 туров
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Красноярского края увеличит бюджет "Енисея" в случае выхода футбольного клуба в премьер-лигу. Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума рассказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

В сезоне-2016/17 бюджет "Енисея" составил порядка 150 млн рублей. После 32 туров клуб занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), отставая от третьего места на два очка, от четвертого - на одно. Третье и четвертое места позволяют сыграть стыковые матчи за право выхода в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

"В этом году мы, конечно, не ставили перед клубом задачи выхода в РФПЛ. Андрей Тихонов (главный тренер) принял команду в июне, и она состояла буквально из пяти игроков. При этом мы подписывали исключительно свободных агентов, чья функциональная готовность была никакой, - сказал Толоконский. - Задача была создать коллектив и вернуть болельщиков на трибуны".

"Финансирование у нас исключительно бюджетное и основанием для меня вкладывать деньги является посещаемость. Полный стадион - это важно. О спортивных результатах речи не было", - добавил он.

"Сейчас же команда идет на шестом месте, хотя лучшим результатом в истории было восьмое место, и если "Енисей" добьется права участвовать в стыковых играх, то сдерживать пыл команды никто не будет. В случае выхода в премьер-лигу бюджет будет увеличен, мы край большой", - отметил Толоконский.

Красноярский экономический форум стартовал 20 апреля и завершится 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Российский футбол Красноярский экономический форум – 2017
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