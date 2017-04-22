Вячеслав Быков пока не планирует возвращаться к тренерской работе

ФРИБУР /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков пока не думает о возобновлении тренерской деятельности. Об этом он рассказал ТАСС.

Быков ранее занимал должность консультанта швейцарского клуба "Фрибур-Готтерон", за который он выступал с 1990 по 1998 год, а в сезоне-2003/04 входил в тренерский штаб команды. В качестве игрока Быков неоднократно становился лучшим по очкам и заброшенным шайбам в чемпионате Швейцарии.

"На данный момент я уже не консультант клуба - сезон закончен и это была, так сказать, кратковременная командировка. Я являюсь членом попечительского совета клуба и занимаюсь его спортивными вопросами, - сказал 56-летний Быков. - Что касается непосредственно тренерской деятельности, то пока это все отложено до какого-то времени. У меня есть другие приоритеты, которые я не могу не уважать".

В качестве главного тренера Быков дважды выигрывал чемпионат мира со сборной России (2008, 2009), а также Кубок Гагарина с "Салаватом Юлаевым" (2011) и СКА (2015).