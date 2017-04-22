Быков считает, что опыт и знания тренера Захаркина должны пригодиться ХК "Югра"

ФРИБУР /Швейцария/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Опыт и знания нового главного тренера "Югры" Игоря Захаркина должны помочь ханты-мансийскому клубу в его развитии. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

Захаркин входил в тренерский штаб Быкова во время работы в ЦСКА, "Салавате Юлаеве", СКА и сборной России. Оба стали обладателями Кубка Гагарина (2011, 2015), дважды выигрывали чемпионат мира (2008, 2009), а также приводили национальную команду к серебряным (2010) и бронзовым (2007) медалям. В качестве главного тренера специалист с октября 2015-го по март 2017 года возглавлял "Салават Юлаев", который привел к бронзовым медалям чемпионата России сезона-2015/16. В конце марта Захаркин возглавил "Югру".

"Югре" должны помочь его опыт, знания, стремления, какие-то новые наработки, технологии, которые тоже добавляют динамики развития не только первой команде, но и всей структуре клуба. Я надеюсь, что у него получится там: в любом случае, здесь важно смотреть, как будет развиваться команда, что связано не только с конечным результатом, но и с динамикой развития, с тем, какой хоккей команда будет пропагандировать, - сказал Быков. - Есть много факторов, которые должны быть приняты во внимание, чтобы оценивать качество работы тренера, и я бы хотел, чтобы руководители клубов тоже обращали на это внимание".

"Югра" в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не сумела выйти в плей-офф.