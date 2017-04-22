Информатор IAAF бегун Хютте дисквалифицирован на четыре года за допинг

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Спортсмен признан виновным в нарушении таких пунктов антидопинговых правил, как "наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена", "уклонение от сдачи допинг-пробы" и пр. Дисквалификация отсчитывается с 5 августа 2015 года.
Аннулированию подлежат все результаты спортсмена, достигнутые с 22 мая по 4 августа 2015 года. Решение о дисквалификации бегуна на короткие дистанции вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Хютте, который является победителем командного чемпионата Европы в составе сборной России 2011 года, информировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) о допинге в национальной команде. О переписке спортсмена и федерации 12 апреля сообщил интернет-ресурс "Лайф" со ссылкой на хакерскую группу Fancy Bears. По данным СМИ, взаимодействие Хютте и IAAF началось 13 октября 2015 года, когда бегун написал письму менеджеру федерации по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину. Он заверил представителя IAAF в готовности к тщательному расследованию и попросил о смягчении наказания.
Скандал с допингом в российской легкой атлетике разгорелся после фильма немецкого телеканала ARD, главными действующими лицами которого стали Юлия и Виталий Степановы. Степанова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о систематическом нарушении российскими легкоатлетами и их тренерами антидопинговых правил. Расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) привело к приостановлению членства ВФЛА в IAAF, а также к отстранению всех легкоатлетов РФ от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.