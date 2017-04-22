Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Информатор IAAF бегун Хютте дисквалифицирован на четыре года за допинг

Спорт
22 апреля, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Дисквалификация отсчитывается с 5 августа 2015 года
Поделиться
Материал из 1 страницы
Допинг-проба

Допинг-проба

© ЕРА/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмен признан виновным в нарушении таких пунктов антидопинговых правил, как "наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена", "уклонение от сдачи допинг-пробы" и пр. Дисквалификация отсчитывается с 5 августа 2015 года.

Аннулированию подлежат все результаты спортсмена, достигнутые с 22 мая по 4 августа 2015 года. Решение о дисквалификации бегуна на короткие дистанции вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Хютте, который является победителем командного чемпионата Европы в составе сборной России 2011 года, информировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) о допинге в национальной команде. О переписке спортсмена и федерации 12 апреля сообщил интернет-ресурс "Лайф" со ссылкой на хакерскую группу Fancy Bears. По данным СМИ, взаимодействие Хютте и IAAF началось 13 октября 2015 года, когда бегун написал письму менеджеру федерации по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину. Он заверил представителя IAAF в готовности к тщательному расследованию и попросил о смягчении наказания.

Скандал с допингом в российской легкой атлетике разгорелся после фильма немецкого телеканала ARD, главными действующими лицами которого стали Юлия и Виталий Степановы. Степанова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о систематическом нарушении российскими легкоатлетами и их тренерами антидопинговых правил. Расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) привело к приостановлению членства ВФЛА в IAAF, а также к отстранению всех легкоатлетов РФ от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
При нападении на военную базу в Афганистане погибли 150 человек
4
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
5
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
6
Источник: "Адмирал Кузнецов" в ходе ремонта вооружат ракетным комплексом "Калибр"
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама