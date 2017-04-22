Победитель "Джиро д'Италия" Скарпони погиб в ДТП

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Итальянский велогонщик казахстанской команды "Астана" Микеле Скарпони погиб в результате ДТП. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В субботу 37-летний велогонщик во время утренней тренировки был сбит грузовиком в итальянском Филоттрано. Инцидент произошел на перекрестке - водитель не увидел Скарпони, в результате чего произошло лобовое столкновение. Скорая прибила к месту происшествия через две минуты, но спортсмен был уже мертв.

Скарпони выступал в профессионалах с 2002 года, в 2014-м подписал контракт с "Астаной", где был одним из лидеров команды. Он стал победителем "Джиро д'Италия" 2011 года после того, как испанец Альберт Контадор был дисквалифицирован за допинг. Также он выигрывал такие известные многодневки, как "Тиррено-Адриатико", "Вуэльта Каталонии" и "Джиро дель Трентино".

Итальянец из-за травмы Фабиана Ару должен был стать капитаном "Астаны" на "Джиро д'Италия" этого года, старт которой намечен на 5 мая.