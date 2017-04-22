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Агент: Возняцки выступает против участия Шараповой в "Ролан Гаррос" ради выигрыша турнира

Спорт
22 апреля, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
По мнению агента россиянки, такая же мотивация есть и у Агнешки Радваньской из Польши
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Агнешка Радваньская и Каролин Возняцки выступают против участия россиянки Марии Шараповой в Открытом чемпионате Франции, чтобы впервые выиграть турнир "Большого шлема". Такое мнение высказал агент российской теннисистки Макс Айзенбад, которого цитирует портал Sports.yahoo.

Ранее датчанка Возняцки и представительница Польши Радваньская не раз высказывались против участия россиянки в ряде турниров, включая Открытый чемпионат Франции.

"Все эти ремесленники от тенниса, как Агнешка Радваньская и Каролин Возняцки, хотят наконец-таки выиграть свой первый турнир серии "Большого шлема" но новое поколение оказывает серьезную конкуренцию, - отметил Айзенбад. - И они додумались выступить против участия Шараповой на Открытом чемпионате Франции. Нет Серены Уильямс, нет Марии, нет Виктории Азаренко, нет Петры Квитовой - это их последний шанс выиграть турнир "Большого шлема". При этом они никогда не читали вердикт Спортивного арбитражного суда (КАС) по делу Шараповой, не говоря уже о параграфах 100 и 101, так что они некомпетентны в этом вопросе".

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но КАС сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой "уайлд-кард". Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнирах в Мадриде и Риме.

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