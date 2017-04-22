Процесс переименования стадиона ЦСКА в "ВЭБ-Арену" завершится к сентябрю

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Процесс, связанный с переименованием стадиона московского футбольного ЦСКА в "ВЭБ-Арену", окончательно завершится к сентябрю 2017 года, когда будет подписан пакет документов по нэймингу. Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума заявил председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков.

"Контракт мы подписали в Сочи два месяца назад. Пакет нэйминга будет прописан в отдельном договоре - на это требуется время. Процесс завершится к сентябрю, но уже сейчас на билетах пишется "ВЭБ-Арена". Все равно перерыв в чемпионате скоро будет", - сказал Горьков.

Стадион ЦСКА располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком". "Внешэкономбанк" инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

Как ранее ТАСС сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер, клуб рассчитывает, что арена ежегодно будет приносить клубу прибыль в размере $20 млн.