Процесс переименования стадиона ЦСКА в "ВЭБ-Арену" завершится к сентябрю

Процесс переименования стадиона ЦСКА в "ВЭБ-Арену" завершится к сентябрюСпорт 22 апреля, 12:00
Победитель "Джиро д'Италия" Скарпони погиб в ДТПСпорт 22 апреля, 11:28
В Дании успешно испытали новый метод борьбы с ракомНаука 22 апреля, 11:26
Информатор IAAF бегун Хютте дисквалифицирован на четыре года за допингСпорт 22 апреля, 11:23
Семейство космических кораблей "Союз". ДосьеБиографии и справки 22 апреля, 11:09
Быков считает, что опыт и знания тренера Захаркина должны пригодиться ХК "Югра"Спорт 22 апреля, 10:41
Вячеслав Быков пока не планирует возвращаться к тренерской работеСпорт 22 апреля, 10:36
Экскурсии в книгохранилище, букроссинг и встречи с авторами: гид по "Библионочи" в МосквеКультура 22 апреля, 10:30
Фигуристы Тарасова/Морозов стали вторыми в произвольной программе в парах на командном ЧМСпорт 22 апреля, 10:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Процесс, связанный с переименованием стадиона московского футбольного ЦСКА в "ВЭБ-Арену", окончательно завершится к сентябрю 2017 года, когда будет подписан пакет документов по нэймингу. Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума заявил председатель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков.
"Контракт мы подписали в Сочи два месяца назад. Пакет нэйминга будет прописан в отдельном договоре - на это требуется время. Процесс завершится к сентябрю, но уже сейчас на билетах пишется "ВЭБ-Арена". Все равно перерыв в чемпионате скоро будет", - сказал Горьков.
Стадион ЦСКА располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком". "Внешэкономбанк" инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.
Как ранее ТАСС сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер, клуб рассчитывает, что арена ежегодно будет приносить клубу прибыль в размере $20 млн.