Александр Медведев: хоккеист Мозес останется в СКА на следующий сезон

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Вопрос ухода 27-летнего американского нападающего Стива Мозеса из СКА не актуален, у него действующий контракт. Об этом ТАСС заявил член совет директоров петербургского клуба Александр Медведев.

Мозес в последний раз выходил на лед в официальном матче 16 февраля, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сочи".

"У него контракт до конца следующего сезона, и вопрос его ухода не стоит. Мы рассчитываем, что он будет играть", - сказал Медведев.

Мозес перешел в СКА в декабре 2015 года. В сезоне-2015/16 он принял участие в 21 матче (10 голов плюс 6 передач), в прошедшем - в 24-х (3+7).