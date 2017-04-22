Александр Медведев: хоккеист Мозес останется в СКА на следующий сезон

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Вопрос ухода 27-летнего американского нападающего Стива Мозеса из СКА не актуален, у него действующий контракт. Об этом ТАСС заявил член совет директоров петербургского клуба Александр Медведев.
Мозес в последний раз выходил на лед в официальном матче 16 февраля, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Сочи".
"У него контракт до конца следующего сезона, и вопрос его ухода не стоит. Мы рассчитываем, что он будет играть", - сказал Медведев.
Мозес перешел в СКА в декабре 2015 года. В сезоне-2015/16 он принял участие в 21 матче (10 голов плюс 6 передач), в прошедшем - в 24-х (3+7).