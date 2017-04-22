"Ювентус" поздравил Массимо Карреру с днем рождения

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ювентус" из Турина поздравил главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреру с днем рождения. Поздравление опубликовано в официальном Twitter итальянской команды.

В субботу Каррера отмечает 53-летие. Пресс-служба "Ювентуса" подготовила видео с игровыми моментами Карреры времен его выступления за команду.

Bianconero prima in campo, e poi in panchina. Auguri al grande Massimo #Carrera! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/TlrK5JxhfZ — JuventusFC (@juventusfc) April 22, 2017

Каррера выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 год и провел в составе команды 114 матчей. В 2009 году он вернулся в туринский клуб в качестве помощника главного тренера и проработал в этой должности до 2014 года.

Каррера возглавил "Спартак" по ходу нынешнего сезона, сменив на посту Дмитрия Аленичева. "Спартак" после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.