Игрок НХЛ Кейн согласился сыграть за сборную США на чемпионате мира

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Патрик Кейн согласился выступить за сборную США на чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщил журналист портала Sportsnet Джон Шэннон.

"Патрик Кейн подтвердил, что готов выступить на чемпионате мира", - написал он.

"Чикаго" в ночь на пятницу уступил в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли "Нэшвиллу" (1:4) и вылетел из розыгрыша, проиграв в серии со счетом 0-4.

В регулярном чемпионате Кейн набрал 89 очков (34 шайбы и 55 передач) в 82 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ-2015/16. В составе "Чикаго" Кейн стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Вместе с командой США он завоевал серебро Олимпийских игр 2010 года. На мировом первенстве хоккеист играл один раз - в 2008 году, когда американцы заняли шестое место.

Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне 5-21 мая. Cборная США сыграет в групповом раунде с командами России, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.