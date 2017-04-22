Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Игрок НХЛ Кейн согласился сыграть за сборную США на чемпионате мира

Спорт
22 апреля, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Вместе с командой США он завоевал серебро Олимпийских игр 2010 года
Поделиться
Материал из 1 страницы
Патрик Кейн

Патрик Кейн

© AP Photo/David Banks

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Патрик Кейн согласился выступить за сборную США на чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщил журналист портала Sportsnet Джон Шэннон.

"Патрик Кейн подтвердил, что готов выступить на чемпионате мира", - написал он.

"Чикаго" в ночь на пятницу уступил в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли "Нэшвиллу" (1:4) и вылетел из розыгрыша, проиграв в серии со счетом 0-4.

В регулярном чемпионате Кейн набрал 89 очков (34 шайбы и 55 передач) в 82 матчах. Он стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ-2015/16. В составе "Чикаго" Кейн стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Вместе с командой США он завоевал серебро Олимпийских игр 2010 года. На мировом первенстве хоккеист играл один раз - в 2008 году, когда американцы заняли шестое место.

Чемпионат мира пройдет в Париже и Кельне 5-21 мая. Cборная США сыграет в групповом раунде с командами России, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
4
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
5
Победитель "Джиро д'Италия" Скарпони погиб в ДТП
6
При нападении на военную базу в Афганистане погибли 150 человек
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама