Академия ФК "Локомотив" рассчитывает на партнерство с иностранными клубами

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Заместитель директора академии футбольного клуба "Локомотив" по спортивно-учебной работе Александр Катасонов надеется, что с приходом в клуб спортивного директора Эрика Штоффельсхауса академия начнет взаимодействовать с иностранными клубами. Об этом Катасонов сообщил ТАСС.

Немец Штоффельсхаус был назначен на пост спортивного директора "Локомотива" в январе этого года. По его словам, перед ним стоит задача вывести академию клуба на новый уровень: например, на уровень академии немецкого "Шальке", в котором он также работал спортивным директором.

"Надеюсь, что сейчас с приходом Штоффельсхауса у нас будет какое-то взаимодействие с иностранными академиями, может быть, с "Шальке", но на данный момент контактов пока нет. Эрик начал работать только недавно, ему тоже надо еще разобраться, что к чему. А вообще мы надеемся, что будут и стажировки, и взаимодействие с зарубежными коллегами", - сказал Катасонов.

"В Москве в основном каждый сам за себя, поэтому и здесь взаимодействия нет, а это в какой-то степени минус, потому что на конференциях мы общаемся, чем-то можем поделиться", - добавил собеседник ТАСС.

Катасонов является выпускником академии "Локомотива". Помимо него из школы железнодорожников вышли известные футболисты Александр Фильцов, Антон Коченков, Тарас Бурлак, Руслан Камболов, Игорь Смольников, Дмитрий Полоз, молодые игроки "Локомотива" Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Баринов, Иван Галанин, Артем Галаджан, а также нынешние тренеры Олег Пашинин, Владимир Маминов.