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Российские фигуристы стали вторыми на командном чемпионате мира

Спорт
22 апреля, 12:42 дата обновления: 22 апреля, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Победу одержали хозяева турнира представители Японии, тройку лучших замкнула команда США
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Танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев на командном ЧМ в Японии

Танцоры Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев на командном ЧМ в Японии

© EPA/FRANCK ROBICHON

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию заняла второе место на командном чемпионате мира в Японии. В активе российской команды 105 очков.

Первое место заняла хозяйка турнира сборная Японии (109), тройку лучших замкнула команда США (97).

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Россияне повторили достижение 2015 года, когда впервые завоевали серебро командного чемпионата мира. Евгения Медведева принесла наибольшее количество очков для российской команды - 24. Она заняла первые места в короткой и произвольной программах, обновив по их итогам мировые рекорды. Ее соотечественница Елена Радионова (72,21) стала второй в короткой программе и пятой - в произвольной.

Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли четвертое и 11-е места соответственно в короткой программе, пятое и десятое - в произвольной. Олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в коротком и произвольном танцах. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место в короткой программе и второе - в произвольной.

Турнир проводится с 2009 года в Токио. Ранее трижды чемпионами командного первенства становилась команда США (2009, 2013,2015) и один раз сборная Японии (2012). В турнире принимали участие шесть команд, по итогам выступления в каждом виде программы сборным начислялись очки от одного до 12.

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