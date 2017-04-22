Российские фигуристы стали вторыми на командном чемпионате мира

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию заняла второе место на командном чемпионате мира в Японии. В активе российской команды 105 очков.

Первое место заняла хозяйка турнира сборная Японии (109), тройку лучших замкнула команда США (97).

Россияне повторили достижение 2015 года, когда впервые завоевали серебро командного чемпионата мира. Евгения Медведева принесла наибольшее количество очков для российской команды - 24. Она заняла первые места в короткой и произвольной программах, обновив по их итогам мировые рекорды. Ее соотечественница Елена Радионова (72,21) стала второй в короткой программе и пятой - в произвольной.

Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли четвертое и 11-е места соответственно в короткой программе, пятое и десятое - в произвольной. Олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в коротком и произвольном танцах. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место в короткой программе и второе - в произвольной.

Турнир проводится с 2009 года в Токио. Ранее трижды чемпионами командного первенства становилась команда США (2009, 2013,2015) и один раз сборная Японии (2012). В турнире принимали участие шесть команд, по итогам выступления в каждом виде программы сборным начислялись очки от одного до 12.