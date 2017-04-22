СКР: шансы на проведение ЧМ по шорт-треку сезона-2019/20 в Сочи оценивать пока рано

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Союз конькобежцев России (СКР) подал заявку на проведение чемпионата мира по шорт-треку сезона-2019/20, но оценивать шансы этой заявки преждевременно. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.
Как ранее сообщил Международный союз конькобежцев (ISU), Сочи, наряду с южнокорейским Сеулом и американским Солт-Лейк-Сити, является кандидатом на проведение чемпионата мира по шорт-треку в сезоне-2019/20.
"Пока мы просто подали заявку на право проведения чемпионата мира, она находится на рассмотрении совета ISU, - сказал Кравцов. - Не могу оценивать шансы на получение права провести этот турнир. Все станет известно летом на совете ISU, обычно это проходит в июле".
Чемпионат мира по шорт-треку проходил в России один раз - в 2015 году турнир состоялся в Москве.