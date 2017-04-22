Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СКР: шансы на проведение ЧМ по шорт-треку сезона-2019/20 в Сочи оценивать пока рано

Спорт
22 апреля, 12:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
По словам главы Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова, вердикт ISU по этому вопросу станет известен летом текущего года
Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава СКР Алексей Кравцов

Глава СКР Алексей Кравцов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Союз конькобежцев России (СКР) подал заявку на проведение чемпионата мира по шорт-треку сезона-2019/20, но оценивать шансы этой заявки преждевременно. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Как ранее сообщил Международный союз конькобежцев (ISU), Сочи, наряду с южнокорейским Сеулом и американским Солт-Лейк-Сити, является кандидатом на проведение чемпионата мира по шорт-треку в сезоне-2019/20.

"Пока мы просто подали заявку на право проведения чемпионата мира, она находится на рассмотрении совета ISU, - сказал Кравцов. - Не могу оценивать шансы на получение права провести этот турнир. Все станет известно летом на совете ISU, обычно это проходит в июле".

Чемпионат мира по шорт-треку проходил в России один раз - в 2015 году турнир состоялся в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
4
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
5
Победитель "Джиро д'Италия" Скарпони погиб в ДТП
6
При нападении на военную базу в Афганистане погибли 150 человек
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама