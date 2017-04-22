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Медведев: хоккеист Калинин сможет лучше раскрыться в КХЛ, а не в НХЛ

Спорт
22 апреля, 12:57 UTC+3 МОСКВ МОСКВ 22, апреля. /ТАСС
В четверг стало известно, что СКА выкупил права на 26-летнего форварда в КХЛ у омского "Авангарда"
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МОСКВ, 22 апреля. /ТАСС/. Нападающий Сергей Калинин будет иметь больше шансов раскрыться в составе СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), чем в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Такое мнение ТАСС высказал член совет директоров армейцев Александр Медведев.

В четверг стало известно, что СКА выкупил права на 26-летнего форварда в КХЛ у омского "Авангарда".

"Сейчас он играет в плей-офф, а в такой период игроков дергать не принято, пусть и речь идет об АХЛ (Американской хоккейной лиге - прим. ТАСС). После сезона ему предстоит решить, стоит ли болтаться между НХЛ и АХЛ. Но мне кажется, тот факт, что его нет в "Торонто", говорит об отношении тренера. По-моему, у него будет больше шансов раскрыть свои возможности в КХЛ", - ответил Медведев на вопрос, стоит ли ожидать, что Калинин будет играть за СКА в следующем сезоне.

Калинин является воспитанником омского хоккея. За "Авангард" он выступал до 2015 года, после чего перешел в клуб НХЛ "Нью-Джерси", в сезоне-2016/17 регулярного чемпионата он провел 43 матча за команду и набрал 4 (2 шайбы + 2 передачи) очка, а в феврале 2017 года был обменян в "Торонто", за который не провел ни одной встречи, выступая за фарм-клуб "Торонто Марлис".

Форвард в составе сборной России стал чемпионом мира 2014 года.

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