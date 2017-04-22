Мутко считает успешным выступление сборной РФ на командном ЧМ по фигурному катанию

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сборную России, занявшую второе место на командном чемпионате мира по фигурному катанию, можно только поздравить с выступлением на турнире. Об этом ТАСС сказал вице-премьер Виталий Мутко.
Сборная России набрала 105 очков. Первое место заняла хозяйка турнира сборная Японии (109), тройку лучших замкнула команда США (97).
"Мы, как и все, втягиваемся в этот формат, пока формируем команду, хотя стали первыми олимпийскими чемпионами в этом виде. Я всех поздравляю с этим результатом. Особенно Женю Медведеву, хочется пожелать, чтобы она продолжала так же работать, трудиться. Мировой рекорд не каждый день устанавливается, тем более в фигурном катании, так что ей удачи", - сказал вице-премьер.
Турнир проводится с 2009 года в Токио. Ранее трижды чемпионами командного первенства становилась команда США (2009, 2013,2015) и один раз сборная Японии (2012). В турнире принимали участие шесть команд, по итогам выступления в каждом виде программы сборным начислялись очки от одного до 12. Евгения Медведева принесла наибольшее количество очков для российской команды - 24. Она заняла первые места в короткой и произвольной программах, обновив по их итогам мировые рекорды.