Мутко: "Лужники" станут украшением страны и лицом российского футбола

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Реконструированный стадион "Лужники" станет украшением России и лицом отечественного футбола. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) и председатель оргкомитета "Россия 2018" Виталий Мутко.
В начале апреля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что уже в мае полная готовность стадиона, реконструированного к чемпионату мира 2018 года, будет показана представителям Международной федерации футбола (ФИФА).
"Сейчас посмотрел "Лужники", конечно, я в восторге от стадиона - роскошный. Я думаю, что это украшение страны, лицо России и футбола. Молодцы. Хочется поблагодарить и Сергея Собянина, и московских строителей", - поделился впечатлениями Мутко.
На арене "Лужников" состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также один из полуфиналов и финал турнира. Ранее Мутко заявил, что РФС после чемпионата мира намерен использовать "Лужники" как базу для сборных страны.