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Горшков: выступление фигуристки Медведевой на командном ЧМ дорогого стоит

Спорт
22 апреля, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева сохранила отличную форму к концу сезона, ее выступление на командном чемпионате мира в Японии дорогого стоит. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ. На командном чемпионате мира в Токио россиянка набрала 241,31 балла. Ранее на турнире в Токио Медведева установила мировое достижение в короткой программе (80,85).

"Я только что разговаривал с мамой (Медведевой) и ее поздравил, (Этери) Тутберидзе (тренера Медведевой) тоже поздравляю. Я могу сказать, что Женя просто молодец, несмотря на то, что уже конец сезона и сейчас очень трудно оставаться в форме. Тем не менее, так собраться и показать один из лучших прокатов через несколько недель после чемпионата мира (в Хельсинки) дорогого стоит", - заявил Горшков.

Российские фигуристы стали вторыми на командном чемпионате мира, уступив представителям Японии. "Формат этого турнира отличается от олимпийского формата, он иной, удобный хозяевам. А спортсменам очень тяжело выступать на таком турнире, потому что после ЧМ прошло немного времени, а Женя Медведева исключение. Результат нашей команды можно назвать достойным", - заключил глава федерации.

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