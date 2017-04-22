Биатлонист Цветков примет участие в Лондонском марафоне

Албин: поле стадиона "Санкт-Петербург" пока не набрало мощиСпорт 22 апреля, 14:45
Россиянка Пасека заняла четвертое место в опорном прыжке на ЧЕ в РумынииСпорт 22 апреля, 14:42
Бабаев: станцию метро ЦСКА должны открыть летом 2017 годаСпорт 22 апреля, 14:28
Музей футбольного клуба ЦСКА откроется в 2018 годуСпорт 22 апреля, 14:18
В Ставропольском крае уничтожены два боевика из "спящей" ячейки ИГПроисшествия 22 апреля, 13:44
Выборы во Франции проходят в условиях террористической угрозыМеждународная панорама 22 апреля, 13:33
Мутко: "Лужники" станут украшением страны и лицом российского футболаСпорт 22 апреля, 13:31
Мутко считает успешным выступление сборной РФ на командном ЧМ по фигурному катаниюСпорт 22 апреля, 13:23
Фигурист Илья Авербух стал послом Сочи на ЧМ-2018 по футболуСпорт 22 апреля, 13:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете россиянин Максим Цветков станет участником традиционного Лондонского марафона. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram.
23 апреля стартую 42км в Лондоне. Может есть среди подписчиков такие же? Пишите в Директ, бежим вместе! #лондон #марафон #whyirun #reasontorun
Спортсмен пробежит полную дистанцию 42 км 195 метров. Забег пройдет 23 апреля по улицам Лондона.
Лондонский марафон проводится с 1981 года и является одним из самых престижных и массовых забегов в мире.