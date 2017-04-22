Биатлонист Цветков примет участие в Лондонском марафоне

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете россиянин Максим Цветков станет участником традиционного Лондонского марафона. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram.

23 апреля стартую 42км в Лондоне. Может есть среди подписчиков такие же? Пишите в Директ, бежим вместе! #лондон #марафон #whyirun #reasontorun Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov) Апр 21 2017 в 12:33 PDT

Спортсмен пробежит полную дистанцию 42 км 195 метров. Забег пройдет 23 апреля по улицам Лондона.

Лондонский марафон проводится с 1981 года и является одним из самых престижных и массовых забегов в мире.