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Пилот SMP Racing Шварцман выиграл квалификацию первого этапа Еврокубка Formula Renault 2.0

Спорт
22 апреля, 13:54 UTC+3 МОНЦА /Италия/ 22, апреля. /ТАСС
Его партнеры по команде Александр Вартанян и Алексей Корнеев показали 10-й и 23-й результат соответственно
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МОНЦА /Италия/, 22 апреля. /ТАСС/. Пилот российской программы SMP Racing Роберт Шварцман завоевал поул-позишн по итогам квалификации первого этапа сезона Еврокубка Formula Renault 2.0, проходящего в итальянской Монце.

Его партнеры по команде Александр Вартанян и Алексей Корнеев показали 10-й и 23-й результат соответственно.

Первая гонка Formula Renault 2.0 на автодроме в Монце стартует в субботу в 15:00 мск.

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