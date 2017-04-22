Россиянин Ланкин занял второе место в вольных упражнениях на ЧЕ в Румынии

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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский гимнаст Дмитрий Ланкин занял второе место в вольных упражнениях на чемпионате Европы, проходящем в Румынии. Судьи оценили выступление россиянина в 14,466 балла.
Чемпионом Европы в этой дисциплине стал румын Мариан Драгулеску (14,500), третье место занял израильтянин Александр Шатилов (14,400).
Континентальное первенство в Румынии стало для Ланкина первым турниром на столь высоком уровне. На чемпионате России - 2017 он занял первые места в опорном прыжке и упражнении на кольцах, и четвертое - в вольных упражнениях.