Музей футбольного клуба ЦСКА откроется в 2018 году

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Музей московского футбольного клуба ЦСКА будет открыт на новом стадионе команды к лету 2018 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор столичного клуба Роман Бабаев.

Строительство стадиона ЦСКА велось с 2007 по 2016 год, арена вмещает 30 тысяч зрителей.

Как сообщил ТАСС глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков, к осени армейский стадион официально получит название "ВЭБ-Арена". По указателям на территории сооружения, музей будет располагаться со стороны восточной трибуны.

"Музей (откроется) в следующем году ближе к лету. Только закончили дизайн-проект", - сказал Бабаев.

ЦСКА ведет свою историю от команды "Общество любителей лыжного спорта" (ОЛЛС), основанной в 1911 году. Московский клуб является семикратным чемпионом СССР и пятикратным обладателем Кубка СССР, а также шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и шестикратным обладателем Суперкубка страны. При этом армейский клуб - первый в России, выигравший европейский клубный турнир - Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.