Игроки "Дины" и "Динамо" нашли понимание с РФС и АМФР после протестов в Кубке России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Игроки подмосковного "Динамо" и столичной "Дины" нашли понимание с Российским футбольным союзом (РФС) и Ассоциацией мини-футбола России (АМФР) по ситуации с акциями протеста обоих клубов в финальных матчах Кубка России. Об этом сообщается в пресс- релизе АМФР.

В первом и ответном матчах финала Кубка страны между "Динамо" и "Диной", прошедших в марте, состоялась акция, организованная футболистами клубов. Около минуты игроки демонстративно перекатывали мяч по паркету в знак протеста против задержек по выплатам зарплат.

В офисе Ассоциации мини-футбола России прошла встреча представителей РФС, АМФР и клубов, в ходе которой обсуждалось данная ситуация. Футболисты обеих команд отметили, что провели указанную акцию, не согласовывая ее с руководством, и направлена она была на привлечение внимания к финансовым осложнениям в клубах. "Я хотел бы снять ответственность с клуба за то, что произошло, это инициатива футболистов, и нам жаль, что данный поступок привел к имиджевым потерям Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России. Такой цели мы не преследовали", - заявил капитан "Дины" Эскердинья.

Со своей стороны, представители АМФР и РФС еще раз обратили внимание присутствующих, что подобные акции негативно сказываются на всем российском мини-футболе и едва ли способны привести к разрешению трудностей внутри клубов. "Российский футбольный союз не безразличен к любым трудностям, которые возникают у участников всех соревнований и всегда старается оказать любое содействие. Функционирует целый ряд органов - это и КДК, и палата по разрешению споров - которые способствуют разрешению подобных ситуаций без репутационных рисков. Обратившись в АМФР и в РФС, игроки "Динамо" и "Дины" смогли бы получить все необходимые консультации", - сказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

Отмечается, что по итогам встречи стороны пришли к пониманию о непозволительности проведения подобных акций в дальнейшем, особенно с учетом высокого рейтинга и популярности российского клубного мини-футбола и на международной арене. Футболисты "Динамо" и "Дины" заявили об отсутствии разногласий со своими клубами и с АМФР.

Не нужно ставить палки в колеса

Итоги встречи также прокомментировал президент АМФР, член исполкома РФС Эмиль Алиев. "Я хочу поблагодарить всех участников этой встречи за разумный подход к разрешению сложившейся ситуации и за найденный компромисс. Напомню, что подобная акция, ставшая неожиданностью и для руководителей клубов, и для Ассоциации мини-футбола России, и для многочисленных болельщиков едва ли способна разрешить имеющиеся финансовые трудности двух команд. Я твердо убежден, что нынешний высокий уровень развития мини-футбола в России, ведущие международные позиции нашей Суперлиги, наших клубов и наших сборных команд - это плод совместных усилий, где равный вклад вносят и футболисты, и руководители, а подобными акциями мы ставим палки в колеса самим себе", - сказал Алиев.

"В сегодняшних непростых экономических условиях нашей страны добывать деньги на спорт - сложнейшая задача, но никто из президентов клубов не сидит на месте и делает все от себя зависящее, - продолжил президент АМФР. - Им важна поддержка футболистов в виде качественной и честной работы. Необходимо помнить, что спонсоры никогда не придут в сферу, наполненную скандалами и негативом".

"В этом отношении акция "Динамо" и "Дины" могла отрицательно сказаться и на взаимоотношении со спонсорами в других клубах. Игроки наших самых титулованных команд громко заявили о своих проблемах, но я не думаю, что также громко они объявят о том, что их проблемы решены, и все обязательства со стороны руководителей клубов выполнены. Я пожелаю капитанам команд, которым это право доверено за опыт и мудрость, быть более дальновидными. Нужно помнить, что за российским мини-футболом следят во всем мире, а в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года весь наш спорт находится под усиленным наблюдением и ощутимым давлением со стороны мирового сообщества", - добавил Алиев.

"В этих непростых условиях нам нужно сохранять предельную внимательность и быть единой командой, которая будет работать на формирование положительного имиджа отечественного спорта и всей нашей страны", - подытожил президент АМФР.

По сумме двух матчей победителем Кубка России стала "Дина", которая выиграла в первой встрече со счетом 5:3 и уступила во второй - 2:3.