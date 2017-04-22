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Албин: поле стадиона "Санкт-Петербург" пока не набрало мощи

Спорт
22 апреля, 14:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, апреля. /ТАСС
В субботу проходит первый матч на новом стадионе
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Поле стадиона в Санкт-Петербурге

Поле стадиона в Санкт-Петербурге

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Поле на новом стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") еще не набрало мощи, необходимой для полной эксплуатации. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

В субботу проходит первый матч на новом стадионе. В рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" принимает "Урал" из Екатеринбурга.

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"Поле готово, оно эксплуатируется, но мощи оно пока не набрало. Той мощи, которая необходима для эксплуатации с полной нагрузкой - тренироваться, играть в футбол и так далее. Поэтому мы проведем три тестовых матча, а потом две недели выделим на санацию", - рассказал Албин.

В начале апреля сообщалось, что поле нового стадиона пришло в негодность. "Да не было повода для негативного фона. В прошлом году, когда мы только засеяли газон, я боялся и докладывал об этом губернатору, что газон заболеет так называемой "черной ножкой". Но поле не было заражено, оно абсолютно здорово", - подчеркнул вице-губернатор Петербурга.

"Это одно из лучших полей в России. У меня не было никаких сомнений, что оно будет готово к тестовым матчам и Кубку конфедераций", - сказал Албин в заключение.

Еще два тестовых матча на новой арене запланированы на 5 мая (соперником "Зенита" станет "Терек") и 17 мая ("Краснодар"). Санкт- Петербург примет матч-открытие Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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