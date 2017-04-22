Умение справиться с нервами помогло гимнасту Ланкину выиграть серебро ЧЕ

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Умение справиться с нервами помогло дебютанту сборной России по спортивной гимнастике Дмитрию Ланкину выиграть первую в карьере медаль взрослого чемпионата Европы - серебряную. Об этом Ланкин сообщил журналистам.

Чемпионом Европы в вольных упражнениях стал румын Мариан Драгулеску, третье место занял израильтянин Александр Шатилов.

"На чемпионате России на вольных в финале я упал и даже с падением был четвертым, конкуренция здесь намного выше, конечно, - отметил Ланкин. - Уровень совсем другой, но я уже не думаю об этом. Настраивался как на тренировку, работал и делал все также. У меня был такой элемент, в котором нельзя быть уверенным на 100%, за последнюю неделю у меня было три контрольные тренировки, и на этом элементе падал все время. Но я отработал все, главное было - с нервами справиться, сегодня это сделал".

"Посвящаю медаль всем, кто меня поддерживает, любит, болеет. Постараюсь, конечно, еще выиграть здесь медали, но шансов не так много. Я уже ничем не рискую, отдам все силы. Сделаю, как могу, и буду надеяться на лучшее", - подытожил гимнаст.