Албин рекомендует "Зениту" открыть все трибуны нового стадиона на матче с "Краснодаром"

Болельщики "Зенита" во время матча с "Уралом" © Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рекомендует футбольному клубу "Зенит" провести тестовый матч на стадионе "Санкт- Петербург" ("Зенит-Арена") против "Краснодара" 17 мая в чемпионате России при полностью открытых трибунах - аудитории в 68 тыс. зрителей. Об этом Албин сообщил ТАСС.

В субботу прошел первый матч на новом стадионе. В матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" победил "Урал" из Екатеринбурга со счетом 2:0. При вместимости арены в 68 тыс. зрителей на эту встречу распространялось только 20 тыс. билетов.

"20 тысяч зрителей на матче - это инициатива футбольного клуба "Зенит". Я буду рекомендовать губернатору и клубу провести третий тестовый матч при полных трибунах. Второй (7 мая с "Тереком". - Прим. ТАСС), соответственно, при 40 тысячах. Это будут наши рекомендации, однако "Зенит", к сожалению, не всегда к нам прислушивается", - сказал Албин.

Санкт-Петербург примет матч-открытие Кубка конфедераций. Турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.