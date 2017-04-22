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Игрок НХЛ Панарин приедет в сборную России ориентировочно 1 мая

Спорт
22 апреля, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Клуб Панарина "Чикаго" проиграл "Нэшвиллу" в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 0-4 в серии и завершил борьбу за трофей
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Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Danny Moloshok

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин присоединится к национальной команде для подготовки к чемпионату мира ориентировочно 1 мая. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Дэн Милстейн.

"Чикаго", уступив "Нэшвиллу" в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на пятницу (1:4), вылетел из турнира, проиграв серию со счетом 0-4. В матчах плей-офф Панарин отдал только одну голевую передачу при показателе полезности "-4". Другой российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов не смог отличиться результативными действиями в четырех матчах текущего розыгрыша плей-офф.

"Ориентировочно Панарин присоединится к сборной России 1 мая", - сказал агент.

В регулярном чемпионате НХЛ на счету Панарина 74 очка (31 шайба + 43 передач).

Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Россияне в группе А сыграют в Кельне.

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