Гимнастка Мельникова: проблемы в психологии, возникшие после ОИ, мешают хорошо выступать

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова пока не может справиться с последствиями психологической нагрузки, которую она испытала в олимпийском сезоне. Об этом Мельникова сообщила журналистам.

На чемпионате Европы в Румынии Мельникова не сумела пробиться в финал в личном многоборье и заняла восьмое место в опорном прыжке.

"У меня сейчас нет никаких эмоций, в последнее время вообще почему-то ничего не получается, - заметила Мельникова. - В принципе, я готова, а все равно допускаю ошибки, хотя на тренировках все делаю правильно".

"После Олимпиады мне тяжело было восстановиться и вообще не хотелось тренироваться. Но потом я отдохнула, и желание вернулось. Видимо, дело в психологии", - подытожила гимнастка.

Мельникова дебютировала в составе национальной команды в прошлом сезоне. В ее активе - золото ЧЕ-2016 и серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро (обе награды - в командном турнире).