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Албин: система дымоудаления на арене "Санкт-Петербург" работает идеально

Спорт
22 апреля, 15:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, апреля. /ТАСС
По его словам, система пожаротушения также находится в полной готовности
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Система дымоудаления на футбольном стадионе "Санкт- Петербург" ("Зенит-Арена") работает идеально и готова противодействовать любому задымлению. Об этом ТАСС заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

В субботу новый стадион принимает первый матч. В 24-м туре чемпионата России "Зенит" играет с екатеринбургским "Уралом". Перед стартовым свистком болельщики хозяев использовали пиротехнику.

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До официального матча на стадионе был проведен ряд тестовых мероприятий, в частности, мотошоу. "Мы начинали с мотошоу, так как в нем задействовано большое количество техники, - сказал Албин. - Впоследствии во время рок- фестиваля радиостанции "Зенит" пришлось столкнуться даже с файерами. Система дымоудаления на стадионе идеальная, она работает превосходно, нам не страшно никакое задымление".

По его словам, система пожаротушения также находится в полной готовности. "Перед каждым порталом-выходом на трибуны установлена такая металлическая коробка - это автоматическая система пожаротушения, она реагирует на задымления и возгорания, - добавил Албин. - Если зажигается фаейр, трибуны будут залиты жидкостью для борьбы с огнем или пеной, реакция молниеносная, мы многократно все это испытывали. Что касается зажженной сигареты, то на нее система не среагирует, на сигарету среагируют секьюрити".

Стадиону "Санкт-Петербург" предстоит принять еще два тестовых матча. Встречи запланированы на 5 мая (соперником "Зенита" станет "Терек") и 17 мая ("Краснодар").

В Санкт-Петербурге пройдет матч-открытие Кубка конфедераций, турнир состоится в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.

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