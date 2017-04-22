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Бывший футболист "Зенита" Гарай госпитализирован после попадания мяча в голову

Спорт
22 апреля, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
После удара нападающего хозяев Сандро Рамиреса в конце первого тайма мяч попал в голову Гарая, который после этого потерял сознание
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай госпитализирован после полученной травмы в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу с "Малагой". Об этом сообщает пресс-служба "Валенсии".

После удара нападающего хозяев Сандро Рамиреса в конце первого тайма мяч попал в голову Гарая, который после этого потерял сознание. 30-летний футболист не смог самостоятельно покинуть поле, и его унесли на носилках.

Гарай выступал за санкт-петербургский "Зенит" в 2014-2016 годах, став чемпионом России сезона-2015/16. На его счету 75 матчей и три гола. В составе сборной Аргентины он стал олимпийским чемпионом (2010), серебряным призером чемпионата мира - 2010 и Кубка Америки - 2015.

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