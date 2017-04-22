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"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"

Спорт
22 апреля, 15:57 дата обновления: 22 апреля, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Во время матча три футболиста "Урала" были удалены
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© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
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© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча стала первой официальной на новом стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена").

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Отличились Бранислав Иванович (86-я минута) и Йоан Молло (90). На 60-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Эрик Бикфалви, на 61-й минуте прямую красную карточку получил форвард "Урала" Роман Павлюченко. На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Роман Емельянов.

"Зенит" с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Урал" прервал серию из четырех побед подряд и с 29 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Зенит" 26 апреля на выезде сыграет с "Оренбургом", "Урал" днем ранее в гостях встретится с московским "Спартаком". 

В субботу стадион "Санкт-Петербург" не имел возможности собрать аншлаг - 68 тысяч. Арене в июне-июле предстоит принять матчи Кубка конфедераций, поэтому Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет "Россия-2018" решили наполнять трибуны во время трех тестовых игр поэтапно - на матч с "Уралом" было задействовано около 20 тысяч мест, на игре с "Тереком" (7 мая) будет доступно 40 тысяч, а на встрече с "Краснодаром" (17 мая) - все 68.

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За последние годы в стране открылось несколько стадионов, в том числе и те, которые будут задействованы во время Кубка конфедераций и чемпионата мира, и не один из них не был заполнен на первом матче. Так, первая встреча на домашнем стадионе московского "Спартака" "Открытие-Арена" в сентябре 2014 года - неофициальная с сербской "Црвеной Звездой" - собрала почти 38 тысяч при вместимости в 45 тысяч, а первая официальная игра - с "Торпедо" в чемпионате в сентябре того же года - чуть больше 36 тысяч. Домашний стадион ЦСКА собрал на первом матче - в сентябре 2016 года с "Тереком" в чемпионате - 26,5 тысячи при вместимости в 30, однако произошло это в основном из-за того, что гостевой клуб практически не смог распространить свою квоту в 3 тысячи. "Казань-Арена" была открыта в августе 2014 года матчем чемпионата между местным "Рубином" и московским

"Локомотивом" и собрала почти 37 тысяч зрителей при вместимости в 45 тысяч.

Ближе всех к аншлагу был матч-открытие стадиона "Краснодар" - в октябре 2016 года на матч сборной России с командой Коста-Рики собралось 34200 человек при вместимости стадиона 34291.

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