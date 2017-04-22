Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мамиашвили: зачинщики драки на борцовском турнире во Владикавказе будут жестко наказаны

Спорт
22 апреля, 16:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Тренер одного из спортсменов несколько раз ударил своего воспитанника, после чего завязалась потасовка
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Участников потасовки на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров ждет жесткое наказание. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Инцидент произошел после одной из схваток. Тренер одного из спортсменов несколько раз ударил своего воспитанника, после чего завязалась потасовка.

"Произошел инцидент - тренер предъявил своему ученику жесткие претензии, и на этом все закончилось", - рассказал Мамиашвили.

"Этот турнир проходит в честь юбилея Сослана Петровича Андиева (двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе - прим. ТАСС). Вдвойне, конечно, неприятно, что такое происходит на турнире в честь такого выдающегося спортсмена и гражданина, но, к сожалению, такое бывает. Будем принимать самые жесткие меры", - заявил глава федерации.

Первенство страны завершится в воскресенье. Более 300 спортсменов разыгрывают путевки на чемпионаты мира и Европы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин не готовит предложений по обложению НДФЛ доходов от депозитов
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
Как Франклин Рузвельт хотел купить себе немного Крыма
4
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
5
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
В Петербурге вторую неделю продолжается снегопад
Темы дня
Загрузка...
Реклама