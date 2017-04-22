Мамиашвили: зачинщики драки на борцовском турнире во Владикавказе будут жестко наказаны

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Участников потасовки на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров ждет жесткое наказание. Об этом ТАСС заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Инцидент произошел после одной из схваток. Тренер одного из спортсменов несколько раз ударил своего воспитанника, после чего завязалась потасовка.

"Произошел инцидент - тренер предъявил своему ученику жесткие претензии, и на этом все закончилось", - рассказал Мамиашвили.

"Этот турнир проходит в честь юбилея Сослана Петровича Андиева (двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе - прим. ТАСС). Вдвойне, конечно, неприятно, что такое происходит на турнире в честь такого выдающегося спортсмена и гражданина, но, к сожалению, такое бывает. Будем принимать самые жесткие меры", - заявил глава федерации.

Первенство страны завершится в воскресенье. Более 300 спортсменов разыгрывают путевки на чемпионаты мира и Европы.