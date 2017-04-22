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Космический стадион "Зенита": арена в Санкт-Петербурге открылась без происшествий

Спорт
22 апреля, 16:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, апреля. /ТАСС
Диктором исторического матча для "Зенита" стал символ фан-движения команды - заслуженный артист России Михаил Боярский
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© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
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© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. На стадионе "Санкт- Петербург" ("Зенит-Арена") состоялся долгожданный первый официальный матч - в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" принимал екатеринбургский "Урал". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Корреспондент ТАСС побывал на месте событий и оценил итоги почти десятилетнего строительства, первые впечатления оказались далеки от того, что пророчили критики.

Путь к стадиону-мечте

Исторический для стадиона "Санкт-Петербург" день немного подпортила питерская погода - невзирая на конец апреля безостановочно шел снег и сразу же таял, образуя под ногами густую кашу. За несколько часов до матча привычные к капризам небес петербуржцы достаточно плотным потоком шли к новому стадиону. Люди, одетые в фирменные шарфы и куртки "Зенита", были преимущественно среднего возраста, многие отправились на футбол с детьми.

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© Александр Демьянчук/ТАСС

"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"

Крыша "Санкт-Петербурга" служит прекрасным ориентиром - найти дорогу от метро до стадиона не составит труда даже для тех, кто посетит Санкт-Петербург впервые. А отшагать любителям футбола придется немало - от станции "Крестовский остров" до самой арены два километра. В день матча "Зенита" с "Уралом" проезд к стадиону на личном транспорте был запрещен, но можно было воспользоваться услугами шаттлов.

Сам путь до арены, ведущий через парк, наводит на приятные воспоминания детства. То тут, то там виднеются аттракционы, американские горки, ларьки с кукурузой, сахарная вата и прокат детских автомобильчиков. Вдоль всего пути расставлены волонтеры в приметных красных жилетах. Впрочем, слишком рассчитывать на их услуги не приходится: к примеру, ни один из опрошенных не имел ни малейшего понятия, где находится пункт выдачи журналистских аккредитаций.

Готовность номер один

Вблизи стадиона, на первый взгляд, все готово к проведению первого тестового матча. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что организаторы не успели исправить небольшие недочеты в виде разбросанных на подходе к арене мешков с то ли песком, то ли цементом. Также прямо на асфальте лежало несколько метров хаотично разбросанной колючей проволоки. Тем не менее, впечатления от "Санкт- Петербурга" эти небольшие помехи нисколько не испортили.

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Сам стадион, безусловно, способен произвести впечатление даже на искушенного футбольного болельщика. Арена возвышается над Крестовским островом как гигантский космический корабль. Пропуск на территорию "Санкт- Петербурга" в день первого тестового матча осуществлялся через рамки, как с гордостью заявляли организаторы, на осмотр одного человека будет тратиться не более 24 секунд. В субботу очередей как таковых на подступах к арене не было, но и болельщиков 22 февраля было не много - лишь 20 тысяч человек при вместимости "Санкт-Петербурга" в 68 тысяч.

Осмотр был организован на уровне: стюарды были вежливы и улыбчивы, полицейские - внимательны и аккуратны. Традиционно производился осмотр ручной клади, а также сканирование одежды. В частности, продукты питания корреспондента ТАСС попросили употребить до входа на территорию стадиона, либо выбросить. В целом осмотр прошел быстро - в заявленные 24 секунды организаторы, бесспорно, уложились.

Критикам ответили делом

При входе в здание "Санкт-Петербурга" болельщиков вновь встречают стюарды. На этот раз уже вполне подготовленные и знакомые с планировкой стадиона. Внутри все выглядит столь же эффектно и тянет на каждый из потраченных миллиардов. Истинный же катарсис наступает при выходе на зрительские трибуны. Пока стадион накрыт крышей - ее откроют при наступлении более теплой погоды - но ощущение такое, как будто над головой не металлоконструкции, а чистое небо. Дышится легко и свободно, вокруг чистота, новизна, и даже каждая травинка газона зеленеет назло всем критикам.

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Сотовая связь на "Санкт-Петербурге" работает прекрасно, небольшие абсолютно не критичные помехи возникают при подъемах с этажа на этаж по лестнице. Пресс-центр достаточно большой и удобный. Единственные нарекания вызывает только отсутствие экранов с живой трансляцией событий на стадионе, а также чересчур мощно работающие кондиционеры. Впрочем, все это не тянет на серьезные замечания и, без сомнения, будет в ближайшее время устранено.

Много внимания в соцсетях было уделено состоянию поля на новой арене. Особенно болельщиков впечатлила синтетическая заплатка около одного из угловых флажков. "Поле готово, оно эксплуатируется, но мощи оно пока не набрало. Той мощи, которая необходима для эксплуатации с полной нагрузкой - тренироваться, играть в футбол и так далее", - заявил ТАСС вице-губернатор Игорь Албин, добавив, что газон в Санкт-Петербурге будет одним из лучших в России.

Вираж решил "отжечь"

Диктором исторического матча для "Зенита" стал символ фан-движения команды - заслуженный артист России Михаил Боярский, азартно объявивший составы команд, а затем пригласивший для первого удара по мячу знаменитого петербургского форварда Владимира Кулика. Именно он стал автором последнего гола на стадионе имени Кирова 21 год назад, на месте которого и была возведена "Зенит-Арена". "Воспитанник ленинградского футбола, 220 матчей в футболке со стрелкой и забил 101 мяч! Каналья!" - так представил Кулика Боярский.

© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

Знаменитый фанатский зенитовский вираж аккуратно уместился на нижнем ярусе трибуны D. Болельщики приготовили красочный перфоманс, используя тематику фильма "Назад в будущее". Таким образом, фанаты отметили возвращение на историческое место, где был сформирован сектор 33, воспетый в клубном гимне.

Не обошлись фанаты и без пиротехники, что при закрытой крыше стало вызовом для новой арены. Албин рассказывал, что он до последнего решал, стоит ли включать чувствительную систему пожаротушения, которая при малейшем задымлении залила бы всю трибуну. Очевидно, что вице-губернатор отказался от этой идеи, доверившись системе дымоудаления, благодаря которой никаких зрительных помех над полем не возникло.

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