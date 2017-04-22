Роберт Шварцман выиграл первую гонку Еврокубка Formula Renault 2.0 в итальянской Монце

МОНЦА, /Италия/. 22 апреля. /ТАСС/. Российский пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман выиграл первую гонку Еврокубка Formula Renault 2.0 на автодроме в итальянской Монце.

"Было непросто, я волновался. На протяжении всей гонки я ощущал прессинг соперников, но я собрался, и благодаря характеру мне удалось победить, - сказал Шварцман в беседе с корреспондентом ТАСС. - Рассчитываю одержать победу в гонке и в воскресенье".

Второе и третье место заняли французские пилоты Саша Фенестра и Габриэль Обри. Еще два россиянина Александр Вартанян и Алексей Корнеев заняли соответственно 14-ю и 20-ю позиции.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье, 23 апреля. Параллельно на этой же трассе выступит пилот российской программы SMP Racing Виктор Шайтан в рамках первого этапа Blancpain GT Series Endurance Cup.