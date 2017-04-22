Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роберт Шварцман выиграл первую гонку Еврокубка Formula Renault 2.0 в итальянской Монце

Спорт
22 апреля, 16:37 UTC+3 МОНЦА ¶ , МОНЦА /Италия
Второе и третье место заняли французские пилоты Саша Фенестра и Габриэль Обри
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОНЦА, /Италия/. 22 апреля. /ТАСС/. Российский пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман выиграл первую гонку Еврокубка Formula Renault 2.0 на автодроме в итальянской Монце.

"Было непросто, я волновался. На протяжении всей гонки я ощущал прессинг соперников, но я собрался, и благодаря характеру мне удалось победить, - сказал Шварцман в беседе с корреспондентом ТАСС. - Рассчитываю одержать победу в гонке и в воскресенье".

Второе и третье место заняли французские пилоты Саша Фенестра и Габриэль Обри. Еще два россиянина Александр Вартанян и Алексей Корнеев заняли соответственно 14-ю и 20-ю позиции.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье, 23 апреля. Параллельно на этой же трассе выступит пилот российской программы SMP Racing Виктор Шайтан в рамках первого этапа Blancpain GT Series Endurance Cup.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина Рузвельта
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
Минфин не готовит предложений по обложению НДФЛ доходов от депозитов
4
Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов
5
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
6
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
7
Атмосферное давление в Москве резко упало до рекордно низких значений
Темы дня
Загрузка...
Реклама