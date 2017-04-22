Сорокин: разгрузка трибун стадиона "Санкт-Петербург" после первого матча прошла успешно

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Разгрузка трибун нового стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арены") после матча 24-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" прошла успешно. Об этом на своей официальной странице в Twitter написал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

22 апреля. Первый матч на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Разгрузка трибун прошла успешно. #КК2017 pic.twitter.com/SsXhIsV63F — Алексей Сорокин (@Alexey_Sorokin) April 22, 2017

"Зенит" победил со счетом 2:0, у "Урала" три игрока были удалены. Встреча стала первой официальной на новой арене.

"22 апреля. Первый матч на новом стадионе в Санкт- Петербурге. Разгрузка трибун прошла успешно", - написал Сорокин.

В субботу стадион "Санкт-Петербург" не имел возможности собрать аншлаг - 68 тысяч. Арене в июне-июле предстоит принять матчи Кубка конфедераций, поэтому Международная федерация футбола (ФИФА) и оргкомитет "Россия-2018" решили наполнять трибуны во время трех тестовых игр поэтапно - на матче с "Уралом" было задействовано около 20 тысяч мест, на игре с "Тереком" (7 мая) будет доступно 40 тысяч, а на встрече с "Краснодаром" (17 мая) - все 68.