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Кокорин: три футболиста "Урала" был справедливо удалены в матче с "Зенитом"

Спорт
22 апреля, 16:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев
Форвард "Зенита" был заменен в конце первого тайма, форвард покидал поле под свист трибун
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Александр Кокорин (справа)

Александр Кокорин (справа)

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Все три красные карточки футболистам "Урала" в матче с "Зенитом" были предъявлены справедливо. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал форвард "Зенита" Александр Кокорин.

"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России. Гости завершали встречу с семью полевыми игроками.

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"Я досматривал игру на телефоне и могу сказать, что все удаления были верными. Нечего было драться после гола, так что все правильно", - сказал Кокорин.

"Поле мешало - больше времени приходилось тратить на прием мяча, плюс большие куски дерна вырываются. Думаю, со временем поле доработают. При закрытой крыше играть было хорошо, так как погода была плохая и снег не попадал. Думаю, всем было комфортно смотреть за игрой", - добавил Кокорин.

Кокорин был заменен в конце первого тайма, форвард покидал поле под свист трибун. "Я на это реагирую совершенно спокойно", - сказал Кокорин.

Встреча "Зенита" и "Урала" стала первой официальной на новом стадионе "Санкт-Петербург".

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