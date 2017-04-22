Кокорин: три футболиста "Урала" был справедливо удалены в матче с "Зенитом"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Все три красные карточки футболистам "Урала" в матче с "Зенитом" были предъявлены справедливо. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал форвард "Зенита" Александр Кокорин.
"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России. Гости завершали встречу с семью полевыми игроками.
"Я досматривал игру на телефоне и могу сказать, что все удаления были верными. Нечего было драться после гола, так что все правильно", - сказал Кокорин.
"Поле мешало - больше времени приходилось тратить на прием мяча, плюс большие куски дерна вырываются. Думаю, со временем поле доработают. При закрытой крыше играть было хорошо, так как погода была плохая и снег не попадал. Думаю, всем было комфортно смотреть за игрой", - добавил Кокорин.
Кокорин был заменен в конце первого тайма, форвард покидал поле под свист трибун. "Я на это реагирую совершенно спокойно", - сказал Кокорин.
Встреча "Зенита" и "Урала" стала первой официальной на новом стадионе "Санкт-Петербург".