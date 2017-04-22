Луческу не стал оценивать спорные моменты в судействе матча "Зенит" - "Урал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /Спец.корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не стал комментировать на пресс-конференции судейские решения в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с "Уралом", отметив, что пока не видел повторы эпизодов.

Матч, который стал первым официальным на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"), прошел в субботу и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. На 60-й минуте при счете 0:0 главный арбитр матча москвич Алексей Еськов предъявил вторую желтую карточку полузащитнику "Урала" Эрику Бикфалви. Нападающий екатеринбургского клуба Роман Павлюченко резко отреагировал на решение судьи, атаковав его с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку. На 86-й минуте Еськов предъявил вторую желтую карточку полузащитнику екатеринбуржцев Роману Емельянову после его стычки с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который также был наказан предупреждением.

"Я не видел повторов всех моментов. Есть судья, который все видел. Наверное, ему и принимать решение", - сказал Луческу на пресс-конференции на просьбу оценить решения судьи.

Ранее Луческу неоднократно высказывал недоумение тем, что на матчи команды назначаются арбитры из Москвы. "После матча со "Спартаком" (сине-бело-голубые проиграли 1:2 - прим. ТАСС) я даже не думал, откуда судьи, которые были сегодня", - заявил он.

"Зенит" с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Урал" прервал серию из четырех побед подряд и с 29 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Зенит" 26 апреля на выезде сыграет с "Оренбургом", "Урал" днем ранее в гостях встретится с московским "Спартаком".