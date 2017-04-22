Ван Уйтванк: Веснина выиграла матч Кубка Федерации по теннису за счет опыта

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская теннисистка Елена Веснина в первом матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с представительницей Бельгии Алисон ван Уйтванк смогла воспользоваться своим превосходством в опыте. Об этом журналистам заявила ван Уйтванк.
Бельгийка уступила Весниной в двух сетах - 3:6, 4:6.
"У меня были шансы выиграть этот матч. Вначале я немного нервничала, ведь это четвертый или пятый мой матч в этом году, и все с топовыми соперниками, мне не хватает игровой практики. С такими топ-игроками, как Веснина, нужно весь матч быть полностью сконцентрированной", - отметила ван Уйтванк.
"Она здорово подавала, принимала, давила на меня, но потом я сумела вернуться в игру, - продолжила бельгийка. - В нужный момент сказался ее опыт. Я прибавила при счете 0:4 во втором сете, на ее подачах часто было ровно, но я не реализовывала брейковые очки".
Счет в противостоянии стал 1-0 в пользу российской сборной, победителем считается команда, первой набравшая три очка. Во втором матче играют Светлана Кузнецова и Элиза Мертенс. Матч Россия - Бельгия проходит в Москве.