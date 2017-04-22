Сорокин: настороженность по поводу стадиона "Санкт-Петербург" во многом развеялась

Шарапова в первом матче после дисквалификации сыграет с ВинчиСпорт 22 апреля, 17:58
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина РузвельтаОбщество 22 апреля, 17:40
Источник: G20 создаст рабочую группу по реформированию мировой финансовой архитектурыЭкономика и бизнес 22 апреля, 17:39
Бельгийки сравняли счет в матче Кубка Федерации по теннису с россиянкамиСпорт 22 апреля, 17:38
Мутко заявил, что судейство в матче "Зенит" - "Урал" не соответствовало уровню ФИФАСпорт 22 апреля, 17:23
Мутко: открытие стадиона стало историческим событием для Санкт-ПетербургаСпорт 22 апреля, 17:18
Сорокин: поле стадиона "Санкт-Петербург" будет в достойном состоянии к Кубку конфедерацийСпорт 22 апреля, 17:04
Сорокин: настороженность по поводу стадиона "Санкт-Петербург" во многом развеяласьСпорт 22 апреля, 16:59
Тарханов: "Урал" подаст протест на работу судьи в матче с ФК "Зенит"Спорт 22 апреля, 16:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Настороженность по поводу арены "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") во многом развеялась после первого тестового официального матча. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России. Эта встреча стала первой официальной на новом стадионе.
"Стадион сработал, были моменты, которые мы с определенной настороженностью воспринимали. Теперь можно сказать, что наша настороженность во многом развеялась", - сказал Сорокин.
"Естественно, еще много предстоит сделать. Никогда такой сложный организм, как стадион, не работает идеально с первой игры, это нормально. Есть уникальные элементы тут, которые не часто используются на стадионах - раздвижная крыша, выкатное поле. Но в целом все прошло хорошо", - добавил Сорокин.
"Зенит" проведет еще два тестовых матча - 7 мая с "Тереком" и 15 мая с "Краснодаром".