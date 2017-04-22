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Сорокин: настороженность по поводу стадиона "Санкт-Петербург" во многом развеялась

Спорт
22 апреля, 16:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, апреля. /ТАСС
В первой официальной встрече на новой арене "Зенит" победил "Урал" со счетом 2:0
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© ФК "Зенит"/ Вячеслав Евдокимов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Настороженность по поводу арены "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") во многом развеялась после первого тестового официального матча. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России. Эта встреча стала первой официальной на новом стадионе.

"Стадион сработал, были моменты, которые мы с определенной настороженностью воспринимали. Теперь можно сказать, что наша настороженность во многом развеялась", - сказал Сорокин.

"Естественно, еще много предстоит сделать. Никогда такой сложный организм, как стадион, не работает идеально с первой игры, это нормально. Есть уникальные элементы тут, которые не часто используются на стадионах - раздвижная крыша, выкатное поле. Но в целом все прошло хорошо", - добавил Сорокин.

"Зенит" проведет еще два тестовых матча - 7 мая с "Тереком" и 15 мая с "Краснодаром".

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