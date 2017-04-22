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Луческу: нервозность от матча со "Спартаком" сказалась на "Зените" в игре с "Уралом"

Спорт
22 апреля, 17:01 дата обновления: 22 апреля, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Встреча 24-го тура чемпионата страны, которая стала первой на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"), завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Матч со "Спартаком" и реакция на него футбольной общественности сильно сказались на игроках "Зенита" в матче с "Уралом". Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

Встреча 24-го тура чемпионата страны, которая стала первой на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"), завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. В предыдущем туре сине-бело-голубые уступили "Спартаку" (1:2), после чего Луческу заявил, что команда выбыла из чемпионской гонки.

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"Мы, к сожалению, допускали очень много ошибок. Я связываю их не только с не очень хорошим качеством поля, но и с нервозностью игроков после матча со "Спартаком", сказывалось то, что писалось в прессе", - поделился впечатлениями Луческу.

"Время шло, мы начинали нервничать, все это вылилось в те карточки, которые были в игре, - продолжил он. - Мне сложно объяснить, как можно было прощать соперника, находясь в двух-трех метрах от ворот. Доволен только тремя очками, а недоволен той манерой, которой их реализовали. Не хотелось бы так выигрывать, как сегодня".

"Если говорить об игре, начали мы хорошо, было несколько хороших ударов, потом шансы уравнялись, - продолжил румынский специалист. - Мы играли с хорошей командой, не зря они в последних пяти играх только побеждали. Второй тайм мы начали с преимуществом, но те ошибки, которые мы допустили, поставили нас в тяжелое положение", - добавил он.

"Нету и Кришито слишком много ошибаются"

Луческу раскритиковал игру двух центральных защитников команды - Доменико Кришито, который появился в стартовом составе, и Нету, вышедшего замену на 63-й минуте. "Кришито и Нету очень опытные игроки, но очень много ошибок допускают в самом принципе ведения игры, мы много разбираем эти ошибки. У одного и другого есть хорошие качества - тот же Кришито лучше работает с мячом, Нету же - самый быстрый игрок из всех центральных защитников. Но португалец чрезмерно агрессивный, что же касается Доменико, часто кажется, что он слишком уверен в своих действиях и чрезмерно расслаблен; есть моменты, когда нельзя импровизировать в обороне, надо действовать надежно", - сказал он.

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Румын положительно оценил действия нападающего Александра Кокорина. "Он вышел и, наверное, помог команде добиться того результата, который имеем. Он ошибался, часто принимал неправильные решения, но в целом я могу положительно оценить его игру. Думаю, что это была позитивная для него игра с той стороны, что она прибавит ему уверенности", - сказал он.

"Все зависит от него самого. Это сильный индивидуальный игрок. Больше всего мне нравится работать с теми игроками, которые показывают, что у них большое желание играть в том клубе, в котором они находятся", - добавил Луческу.
В следующем туре "Зенит" 26 апреля на выезде сыграет с "Оренбургом". 

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