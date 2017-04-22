Сорокин: поле стадиона "Санкт-Петербург" будет в достойном состоянии к Кубку конфедераций

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Газон на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") будет в достойном состоянии к середине июня, когда стартует Кубок конфедераций. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Матч 24-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" (2:0) стал первым официальным на новом стадионе.
"Конечно, бывают поля лучше, бесспорно, мы с вами их видели. Но надо учитывать, что это новый стадион, поле от периода зимней спячки проснулось буквально 40 дней назад. Для 40 дней оно в том состоянии, в котором должно находиться. Специалисты, консультанты, наши эксперты заверяют, что надо дать еще немного времени и к Кубку конфедераций поле будет в достойном состоянии", - сказал Сорокин.
По словам Сорокина, у оргкомитета нет плана Б на случай, если поле не будет готово к турниру. "Мы не можем исходить из этого, ничто не предвещает кризиса. Трава молодая. Следующая генерация поля подрастет и будет основательной, каждую следующую игру оно будет лучше и лучше", - отметил Сорокин.
Санкт-Петербург примет матч открытия Кубка конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года.