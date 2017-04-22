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Тренеры не собираются ставить крест на гимнастке Мельниковой, плохо выступившей на ЧЕ

Спорт
22 апреля, 17:14 UTC+3 КЛУЖ-НАПОКА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Мельникова, серебряный призер ОИ-2016, не сумела в Румынии пробиться в финал в личном многоборье, а в финале в опорном прыжке осталась только восьмой
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КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Тренерский штаб женской сборной России по спортивной гимнастике продолжает верить в потенциал Ангелины Мельниковой, которой пока не удалось показать достойный результат на чемпионате Европы в Румынии. Об этом сообщил журналистам старший тренер женской национальной команды Евгений Гребенкин.

Мельникова, серебряный призер ОИ-2016, не сумела в Румынии пробиться в финал в личном многоборье, а в финале в опорном прыжке осталась только восьмой.

"Что касается Мельниковой, то какого-то большого разочарования от ее выступления здесь мы не испытываем, - заметил Гребенкин. - После Олимпиады очень многие ее участники испытывают проблемы с возвращением на прежний уровень. После Рио наступил объяснимый спад, спортсменки долго отдыхали, восстановление проходит трудно. Сейчас приходится вспоминать старое и учить новое".

"Тем более, Мельникова выступала на Олимпиаде с травмой, поэтому восстанавливалась после Рио еще дольше. Здесь она травмировала в квалификации многоборья спину, но сегодня вышла и выступила. Я рад, что она сумела попасть в финал на опорном прыжке, что уже хорошо. Надеюсь, она его еще усилит - крест на ней никто не ставит, она после этого ЧЕ будет еще злее", - подытожил тренер.

Мельникова является обладателем золотой медали ЧЕ-2016 в командном первенстве.

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