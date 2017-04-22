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Мутко: открытие стадиона стало историческим событием для Санкт-Петербурга

Спорт
22 апреля, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Матч 24-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Урал" стал первым официальным матчем на стадионе "Санкт- Петербург" и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Официальное открытие стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") стало историческим событием для города. Об этом ТАСС заявил вице- премьер Виталий Мутко.

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Матч 24-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Урал" стал первым официальным матчем на стадионе "Санкт- Петербург" и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Во время встречи с поля были удалены три игрока команды из Екатеринбурга.

"Открытие стадиона для Санкт-Петербурга - историческое для города событие, - сказал Мутко. - Арену протестировали, конечно, не в полном объеме, было всего 20 тысяч зрителей. Можно констатировать, что у нас появился еще один стадион хорошего уровня, который будет принимать матчи и Кубка конфедераций, и клуба, и сборной".

"Во вторник-среду еще раз посмотрим на все. Понятно, что надо еще проводить работу по газону, есть ряд других вопросов. Но это симпатичный, хороший стадион, так что поздравляю болельщиков с этим стадионом", - добавил вице- премьер.

"Зенит" проведет еще два тестовых матча - 7 мая с "Тереком" и 15 мая с "Краснодаром".

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