Мутко: открытие стадиона стало историческим событием для Санкт-Петербурга

Шарапова в первом матче после дисквалификации сыграет с ВинчиСпорт 22 апреля, 17:58
В Ялте открыли бюст 32-го президента США Франклина РузвельтаОбщество 22 апреля, 17:40
Источник: G20 создаст рабочую группу по реформированию мировой финансовой архитектурыЭкономика и бизнес 22 апреля, 17:39
Бельгийки сравняли счет в матче Кубка Федерации по теннису с россиянкамиСпорт 22 апреля, 17:38
Футболист Емельянов: судье было выгодно, чтобы "Зенит" обыграл "Урал"Спорт 22 апреля, 17:34
Мутко заявил, что судейство в матче "Зенит" - "Урал" не соответствовало уровню ФИФАСпорт 22 апреля, 17:23
Мутко: открытие стадиона стало историческим событием для Санкт-ПетербургаСпорт 22 апреля, 17:18
Сорокин: поле стадиона "Санкт-Петербург" будет в достойном состоянии к Кубку конфедерацийСпорт 22 апреля, 17:04
Сорокин: настороженность по поводу стадиона "Санкт-Петербург" во многом развеяласьСпорт 22 апреля, 16:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Официальное открытие стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") стало историческим событием для города. Об этом ТАСС заявил вице- премьер Виталий Мутко.
Матч 24-го тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Урал" стал первым официальным матчем на стадионе "Санкт- Петербург" и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Во время встречи с поля были удалены три игрока команды из Екатеринбурга.
"Открытие стадиона для Санкт-Петербурга - историческое для города событие, - сказал Мутко. - Арену протестировали, конечно, не в полном объеме, было всего 20 тысяч зрителей. Можно констатировать, что у нас появился еще один стадион хорошего уровня, который будет принимать матчи и Кубка конфедераций, и клуба, и сборной".
"Во вторник-среду еще раз посмотрим на все. Понятно, что надо еще проводить работу по газону, есть ряд других вопросов. Но это симпатичный, хороший стадион, так что поздравляю болельщиков с этим стадионом", - добавил вице- премьер.
"Зенит" проведет еще два тестовых матча - 7 мая с "Тереком" и 15 мая с "Краснодаром".