Мутко заявил, что судейство в матче "Зенит" - "Урал" не соответствовало уровню ФИФА

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Работа судьи Алексея Еськова в матче между "Зенитом" и "Уралом" не соответствует уровню арбитра Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Матч, который стал первым официальным на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"), прошел в субботу и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, а гости заканчивали встречу с семью полевыми игроками. На 60-й минуте при счете 0:0 главный арбитр матча москвич Алексей Еськов предъявил вторую желтую карточку полузащитнику Эрику Бикфалви. Нападающий "Урала" Роман Павлюченко резко отреагировал на решение судьи, атаковав его с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку. На 86-й минуте Еськов предъявил вторую желтую карточку полузащитнику екатеринбуржцев Роману Емельянову после его стычки с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который также был наказан предупреждением.

"Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать - может, на эмоциях - я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА", - сказал Мутко.

"Игра, конечно, выльется в дискуссию, - отметил глава РФС. - Вы знаете, я никогда стараюсь не давать оценку, у нас есть эксперты; правда, иногда они немного субъективны, посмотрим, что они сейчас будут рассказывать. Главный тренер "Зенита" (Мирча Луческу. - Прим. ТАСС) часто говорит, что все против его команды, но хотел бы еще раз отметить, что матч длится до 90-й минуты и надо анализировать собственную игру, собственные ошибки".