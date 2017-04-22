Футболист Емельянов: судье было выгодно, чтобы "Зенит" обыграл "Урал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Судье Алексею Еськову была выгодна победа "Зенита" над "Уралом" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Такое мнение высказал полузащитник уральцев Роман Емельянов.

"Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата России. Гости завершали встречу с семью полевыми игроками. Одним из удаленных стал Емельянов.

"В эпизоде с моим удалением мы с Дзюбой толкали друг друга. Он первый начал, а я ответил, не буду же я молчать - в итоге удалили меня. Понятно, что судья дал мне карточку, ему же выгодно было, чтобы мы проиграли "Зенит" не забил нам, и судья сломал игру. Если бы не судья, мы бы на ничью дотерпели", - сказал Емельянов.