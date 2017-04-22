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СМИ: Поветкин может провести следующий бой с американцем Флоресом

Спорт
22 апреля, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Ранее пресс-служба "Мира бокса" сообщила, что поединок Поветкина состоится 1 июля
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Американский боксер Би Джей Флорес может стать соперником российского супертяжеловеса Александра Поветкина по предстоящему бою. Об этом сообщает портал Boxingscene.

Ранее пресс-служба "Мира бокса" сообщила, что поединок Поветкина состоится 1 июля. Местом проведения боя должен стать ГЦКЗ "Россия".

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"Бой с Александром может стать важным шагом для меня, - сказал Флорес. - Поветкин может стать лучшим боксером, с которым я когда-либо встречался. Если вы посмотрите на его послужной список, то увидите, что ему противостояли хорошие бойцы".

Другим вариантом для Флореса является поединок в андеркарде боя между американцами Фресом Окендо и Шэнноном Бриггсом за титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который пройдет 3 июня в Голливуде (штат Флорида).

37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 - досрочно) и потерпев одно поражение.

На счету 38-летнего Флореса 37 боев, 33 победы (21 нокаутом), 3 поражения и ничья. В 2010 году он проиграл бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO, пятой по значимости) в тяжелом весе, в 2015-м уступил в поединке за титул "временного" чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе, а 2016-м потерпел поражение в поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в той же весовой категории. После третьего поражения не выходил на ринг.

Дисквалификация Поветкина

Ранее WBC и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг. Это произошло после положительной допинг-пробы, содержащей остарин и взятой 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание "временного" чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. В результате Поветкину заменили соперника на француза Жоана Дюопа, который был нокаутирован, а поединок был нетитульным.

Этот допинг-скандал стал для россиянина вторым в 2016 году. Ранее бой между Поветкиным и американским боксером Деонтеем Уайлдером, запланированный на 21 мая в Москве, был отменен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония.

Как ранее сообщили в пресс-службе, в июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). Это значит, что на момент ожидаемого боя (1 июля 2017 года) он юридически не будет иметь никаких ограничений.

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