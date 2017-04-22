Грузинка Дзагнидзе выиграла чемпионат Европы по шахматам

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе стала победительницей женского чемпионата Европы. По итогам 11 туров Дзагнидзе набрала 8,5 очка.
В заключительном туре грузинка сыграла вничью с россиянкой Натальей Погониной.
Догнать грузинку в турнирной таблице могла россиянка Александра Горячкина, но в последнем матче на турнире она сыграла вничью с немкой Элизабет Петц. В итоговом зачете в активе Горячкиной 8 очков. Третье место заняла еще одна россиянка Алиса Галлямова, также набравшая 8 очков и уступившая Горячкиной по дополнительным показателям.
Согласно положению турнира, 14 первых участниц получают путевку на нокаут - чемпионат мира среди женщин. На него попали россиянки Екатерина Лагно (четвертое место), Марина Нечаева (9) и Наталья Погонина (12).
Чемпионат Европы по шахматам среди женщин в 2017 году проходил в Риге. Турнир проводится с 2000 года, россиянки побеждали пять раз.