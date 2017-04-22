Старший тренер гимнастов РФ Алфосов не считает золото ЧЕ Белявского на коне случайным

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов не считает случайным победу гимнаста Давида Белявского в упражнении на коне на чемпионате Европы в Румынии. Тренер в беседе с журналистами напомнил, что Белявский на прошлом ЧЕ был вторым на этом снаряде.

Второе место занял венгр Криштиан Берки, олимпийский чемпион 2012 года на этом снаряде, третье - армянин Арутюн Мердинян.

"Качество исполнения Давида Белявского упражнений на коне оказалось высоким, поэтому это золото нельзя называть неожиданным, - считает Алфосов. - Тем более Давид в 2016 году был серебряным призером чемпионата Европы на коне, теперь завоевал золото. Что касается ошибки лидера - венгра Берки, то спорт есть спорт - совершил прокол и потерял медаль. Но эта ошибка венгерского гимнаста нисколько не умаляет заслуг Белявского".

Белявский является четырехкратным чемпионом Европы, в его активе есть также серебро и бронза Олимпиады-2016.