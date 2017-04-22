Бельгийки сравняли счет в матче Кубка Федерации по теннису с россиянками

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Анастасия Павлюченкова проиграла Элизе Мертенс во втором поединке матча между сборными России и Бельгии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации по теннису, который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу бельгийки.
Счет в матче до трех побед стал 1-1.
Две одиночные встречи и парная игра состоятся в воскресенье.