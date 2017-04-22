Хоккеист Наместников сыграет в составе сборной РФ во втором матче со швейцарцами

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Владислав Наместников сыграет в тройке с Романом Любимовым и Максимом Маминым в составе олимпийской сборной России во втором матче Евровызова с командой Швейцарии в Биле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В пятничной игре этих команд в Фрибуре Наместников участия не принимал. Пропустят встречу защитник Илья Любушкин, вместо которого сыграет Максим Чудинов, и форвард Владимир Ткачев, которого заменил Наместников.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратарь - Илья Сорокин (Андрей Кареев);

Иван Проворов - Чудинов, Мамин - Наместников - Любимов;

Захар Арзамасцев - Игорь Ожиганов, Анатолий Голышев - Андрей Светлаков - Валерий Ничушкин;

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Сергей Шумаков - Максим Шалунов - Степан Санников;

Михаил Науменков - Андрей Миронов, Иван Телегин - Сергей Андронов - Антон Бурдасов.

Матч начнется в 18:45 мск.