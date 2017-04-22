Павлюченкова считает, что уступила Мертенс на Кубке Федерации из-за прямолинейности в игре

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Прямолинейность в игре стала причиной поражения российской теннисистки Анастасии Павлюченковой во второй игре плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с бельгийкой Элизой Мертенс. Такое мнение россиянка высказала журналистам.

Павлюченкова уступила Мертенс в двух сетах - 4:6, 0:6. Счет в матче до трех побед стал 1-1. Ранее Елена Веснина обыграла Алисон ван Уйтванк.

"У меня было всего три дня на подготовку к грунту перед матчем, этого недостаточно. Она гораздо увереннее чувствовала себя на этом грунте, у нее была подготовленная игра, она здорово двигалась. Мне показалось, я играла очень прямолинейно, что стало главной моей ошибкой. В начале до 4-4 была равная игра, каждая подача была длинные розыгрыши, а потом, в конце, когда она стала вести в счете, меня просили играть пошире. Все перепробовала, если честно, в конце я уже не знала, как играть с ней", - призналась Павлюченкова.

По словам Мертенс, агрессия на подаче помогли ей добиться нужного результата. "Моя соперница очень хороший игрок, первые геймы были очень упорными, но потом я стала агрессивнее на ее подаче и смогла прибавить, притом держала свою подачу. В первый день в Москве я тоже долго прибивалась к корту, а потом стала чувствовать себя лучше. Может, это и сыграло свою роль", - отметила бельгийка.

В воскресенье пройдут две одиночные встречи. В случае равного счета будет проведена парная встреча.